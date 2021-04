“Visto? Lo hanno fatto in diretta”. Isola dei Famosi, così salta l’accordo tra naufraghi (Di venerdì 23 aprile 2021) Le dinamiche presenti in questa edizione dell’Isola dei Famosi 2021, hanno Visto la falsità come unica e sola regina dello scorrere dei giorni. Proprio durante l’undicesima puntata del reality di Ilary Blasi, Vera Gemma e Fariba Tehrani sono risultate le naufraghe più nominate. Ora il pubblico sarà sovrano e deciderà con il televoto chi tra le due dovrà lasciare definitivamente il gioco. Una eliminazione diretta e definitiva che non potrà avvalersi della possibilità di rientrare nel gioco. Il pubblico più attento non ha fatto a meno di notare degli atteggiamenti ‘sospetti’ nel corso dello svolgimento delle nomination. (Continua dopo le foto) Ecco cosa è accaduto… pare proprio che sia venuto a crearsi un vero e proprio ‘branco’ contro Fariba Tehrani. Infatti la mamma di Giulia Salemi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Le dinamiche presenti in questa edizione dell’dei2021,la falsità come unica e sola regina dello scorrere dei giorni. Proprio durante l’undicesima puntata del reality di Ilary Blasi, Vera Gemma e Fariba Tehrani sono risultate le naufraghe più nominate. Ora il pubblico sarà sovrano e deciderà con il televoto chi tra le due dovrà lasciare definitivamente il gioco. Una eliminazionee definitiva che non potrà avvalersi della possibilità di rientrare nel gioco. Il pubblico più attento non haa meno di notare degli atteggiamenti ‘sospetti’ nel corso dello svolgimento delle nomination. (Continua dopo le foto) Ecco cosa è accaduto… pare proprio che sia venuto a crearsi un vero e proprio ‘branco’ contro Fariba Tehrani. Infatti la mamma di Giulia Salemi ...

