Vin Diesel star di Muscle, film diretto dal regista F. Gary Gray (Di venerdì 23 aprile 2021) Vin Diesel e F. Gary Gray collaboreranno nuovamente per realizzare Muscle, una nuova commedia con molte scene d'azione. Vin Diesel collaborerà con F. Gary Gray per realizzare un nuovo film intitolato Muscle, descritto come un'action-comedy. Le riprese inizieranno nei prossimi mesi e nel team della produzione del lungometraggio, realizzato grazie a STX films, ci saranno anche Reginald Hudlin e Byron Phillips. Nel 2017 la star aveva lavorato con il regista in occasione di Fast & Furious 8, film che ha incassato oltre 1.2 miliardi di dollari in tutto il mondo. La sceneggiatura di Muscle è stata firmata da John Swetnam e Malcolm Spellman.

