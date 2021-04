VIDEO – Ponte ammalorato, sequestro della Finanza (Di venerdì 23 aprile 2021) sequestro preventivo d’urgenza del Ponte di ‘Pilati’ in Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria). Nelle scorse ore i militari del Comando provinciale della GdF hanno eseguito il decreto emesso dalla Procura della Repubblica reggina. La Guardia di Finanza spiega: “Si tratta di un viadotto ‘ad arco’, lungo oltre cento metri e composto da tre arcate. Il manufatto consente di attraversare la fiumara ‘Tuccio’ del Comune ionico. Il provvedimento magistratuale scaturisce da indagini di polizia giudiziaria, condotte dalla Compagnia di Melito di Porto Salvo. E’ stata accertata la grave situazione di rischio in cui versa allo stato la via di trasporto. I sopralluoghi sono svolti negli ultimi giorni dagli investigatori, coordinati dal Procuratore Aggiunto Gerardo Dominijanni. Essi hanno consentito di accertare una ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 23 aprile 2021)preventivo d’urgenza deldi ‘Pilati’ in Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria). Nelle scorse ore i militari del Comando provincialeGdF hanno eseguito il decreto emesso dalla ProcuraRepubblica reggina. La Guardia dispiega: “Si tratta di un viadotto ‘ad arco’, lungo oltre cento metri e composto da tre arcate. Il manufatto consente di attraversare la fiumara ‘Tuccio’ del Comune ionico. Il provvedimento magistratuale scaturisce da indagini di polizia giudiziaria, condotte dalla Compagnia di Melito di Porto Salvo. E’ stata accertata la grave situazione di rischio in cui versa allo stato la via di trasporto. I sopralluoghi sono svolti negli ultimi giorni dagli investigatori, coordinati dal Procuratore Aggiunto Gerardo Dominijanni. Essi hanno consentito di accertare una ...

