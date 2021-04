Video Grillo | Bongiorno | “Macina si dimetta | la porterò in tribunale”

(Di venerdì 23 aprile 2021) “Ho pensato chela sottosegretaria ine agirò nei suoi confronti per queste accuse farneticanti”. Così in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’, l’avvocata penalista Giulia, difensore della ragazza che ha denunciato di essere stata stuprata dal figlio di Beppeinsieme ad altri ragazzi. “La ministra è attenta custode dei diritti, non può avere accanto una sottosegretaria che usa il proprio ruolo per schierarsi contro il sacro diritto di difesa. Io ho solo difeso la mia assistita dalle abominevoli accuse di– ha detto ancora– Un sottosegretario alla Giustizia deve garantire imparzialità, non può esprimere supposizioni su un giornale tentando di screditare il difensore della persona offesa allo scopo di trarre d’impaccio il suo ...

Casaleggio si prepara a dare l'addio ai Cinquestelle. Non si placano le polemiche suldi. La Lega chiede le dimissioni della sottosegretaria Macina dopo l'attacco a Giulia ...Così l'avvocato penalista dopo il caso aperto dalin cui Beppedifende il figlio "Ho pensato che porterò la sottosegretaria in tribunale e agirò nei suoi confronti per queste accuse farneticanti". Così in un'intervista al quotidiano 'La ...Così, il giustizialista Beppe Grillo, la stessa persona che tuonava contro i genitori di Boschi e invocava giustizia per tutti i suoi avversari politici prima che i magistrati potessero fare il loro ...Che è intervenuta sulla vicenda, appunto, giudiziariamente aperta del figlio di Beppe Grillo con una intervista al Corriere della Sera per spingersi dove neppure il padre si era avventurato nel suo ...