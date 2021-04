Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2021 ore 09:15 (Di venerdì 23 aprile 2021) Viabilità DEL 22 APRILE 2021 ORE 8.35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA COINVOLTI PIU’ VEICOLI IN DIREZIONE DI LATINA PASSIMO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E L’USCITA DELLA Roma TERAMO RESTANDO SULLA Roma TERAMO CODE A TRATTI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA E ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021)DEL 22 APRILEORE 8.35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE TRA CASTELNO E POMEZIA COINVOLTI PIU’ VEICOLI IN DIREZIONE DI LATINA PASSIMO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E L’USCITA DELLATERAMO RESTANDO SULLATERAMO CODE A TRATTI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA E ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-04-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti su corso Vittorio Emanuele II - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via di Casal del Marmo - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via della Vignaccia - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via di Boccea -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 04 - 2021 ore 08:15 VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2021 ORE 8.05 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO ... SEMPRE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO AL MOMENTO SONO 20 I MINUTI DI RITARDO SULL AFL5 ROMA PISA PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 04 - 2021 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 22 APRILE 2021 ORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2021 ore 16:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 22 APRILE 2021 ORE 8.05 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO ... SEMPRE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO AL MOMENTO SONO 20 I MINUTI DI RITARDO SULL AFL5PISA PER ...DEL 22 APRILE 2021 ORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONESUD IN ...