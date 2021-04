Via libera dei Paesi Ue ad azione legale contro AstraZeneca (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Ue potrebbe aver avviato azione legale nei confronti di AstraZeneca. L’azienda: “Non siamo a conoscenza di questo procedimento”. BRUXELLES (BELGIO) – “L’Ue ha avviato un’azione legale nei confronti di AstraZeneca“, a dirlo è il ministro della Salute irlandese Stephen Donnelly, riportato dall’Adnkronos. Una ricostruzione che, al momento, non trova conferme da parte dell’azienda. “Non ne siamo a conoscenza – hanno fatto sapere dalla multinazionale – noi continuiamo a tenere discussioni regolari sulla fornitura con la Commissione e gli Stati Membri ”. L’Ue: “Ogni decisione verrà presa insieme agli Stati membri” Poco prima dell’intervento al Parlamento irlandese del suo ministro, da Bruxelles avevano garantito di “non aver preso nessuna decisione su un’azione ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Ue potrebbe aver avviatonei confronti di. L’azienda: “Non siamo a conoscenza di questo procedimento”. BRUXELLES (BELGIO) – “L’Ue ha avviato un’nei confronti di“, a dirlo è il ministro della Salute irlandese Stephen Donnelly, riportato dall’Adnkronos. Una ricostruzione che, al momento, non trova conferme da parte dell’azienda. “Non ne siamo a conoscenza – hanno fatto sapere dalla multinazionale – noi continuiamo a tenere discussioni regolari sulla fornitura con la Commissione e gli Stati Membri ”. L’Ue: “Ogni decisione verrà presa insieme agli Stati membri” Poco prima dell’intervento al Parlamento irlandese del suo ministro, da Bruxelles avevano garantito di “non aver preso nessuna decisione su un’...

