Via la cittadinanza a Mussolini, ma la piazza al ministro fascista non si tocca. Il caso nel Vibonese (Di venerdì 23 aprile 2021) Via la cittadinanza a Mussolini, ma non si tocchi la piazza intitolata al fascista Luigi Razza. Si regola così il sindaco di San Nicola da Crissa, nel Vibonese, paese che conta circa 1200 abitanti. Il sindaco Condello: via la cittadinanza a Mussolini “Sì, Mussolini è nostro cittadino onorario, onorificenza che ho scoperto quando del caso si occupò la stampa locale, più o meno un anno e mezzo fa. Prima della fine del mandato – dice il sindaco Giuseppe Condello – proporrò di annullarla per intestarla a un’altra figura, a un partigiano”. Ma l’impronta del Ventennio in paese resiste: la piazza centrale è infatti intitolata al Vibonese Luigi Razza, ministro dei Lavori pubblici durante il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Via la, ma non si tocchi laintitolata alLuigi Razza. Si regola così il sindaco di San Nicola da Crissa, nel, paese che conta circa 1200 abitanti. Il sindaco Condello: via la“Sì,è nostro cittadino onorario, onorificenza che ho scoperto quando delsi occupò la stampa locale, più o meno un anno e mezzo fa. Prima della fine del mandato – dice il sindaco Giuseppe Condello – proporrò di annullarla per intestarla a un’altra figura, a un partigiano”. Ma l’impronta del Ventennio in paese resiste: lacentrale è infatti intitolata alLuigi Razza,dei Lavori pubblici durante il ...

