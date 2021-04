Verso il green pass, il Garante: "Privacy a rischio" (Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) - Privacy a rischio con il pass vaccinale, tra le principali misure anti-Covid del dl riaperture in vigore da lunedì 26 aprile. Il Garante per la protezione dei dati personali in un avvertimento formale scrive: "La norma appena approvata per la creazione e la gestione delle 'certificazioni verdi', i cosiddetti pass vaccinali, presenta criticità tali da inficiare, se non opportunamente modificata, la validità e il funzionamento del sistema previsto per la riapertura degli spostamenti durante la pandemia. È quindi necessario un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà delle persone". Il Garante osserva innanzitutto che il cosiddetto “decreto riaperture” non garantisce una base normativa idonea per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati verdi su scala ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) -con ilvaccinale, tra le principali misure anti-Covid del dl riaperture in vigore da lunedì 26 aprile. Ilper la protezione dei dati personali in un avvertimento formale scrive: "La norma appena approvata per la creazione e la gestione delle 'certificazioni verdi', i cosiddettivaccinali, presenta criticità tali da inficiare, se non opportunamente modificata, la validità e il funzionamento del sistema previsto per la riapertura degli spostamenti durante la pandemia. È quindi necessario un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà delle persone". Ilosserva innanzitutto che il cosiddetto “decreto riaperture” non garantisce una base normativa idonea per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati verdi su scala ...

