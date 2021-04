Verso il green pass, il Garante: “Privacy a rischio” (Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) – Privacy a rischio con il pass vaccinale, tra le principali misure anti-Covid del dl riaperture in vigore da lunedì 26 aprile. Il Garante per la protezione dei dati personali in un avvertimento formale scrive: “La norma appena approvata per la creazione e la gestione delle ‘certificazioni verdi’, i cosiddetti pass vaccinali, presenta criticità tali da inficiare, se non opportunamente modificata, la validità e il funzionamento del sistema previsto per la riapertura degli spostamenti durante la pandemia. è quindi necessario un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà delle persone”. Il Garante osserva innanzitutto che il cosiddetto ‘decreto riaperture” non garantisce una base normativa idonea per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi su scala ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) –con ilvaccinale, tra le principali misure anti-Covid del dl riaperture in vigore da lunedì 26 aprile. Ilper la protezione dei dati personali in un avvertimento formale scrive: “La norma appena approvata per la creazione e la gestione delle ‘certificazioni verdi’, i cosiddettivaccinali, presenta criticità tali da inficiare, se non opportunamente modificata, la validità e il funzionamento del sistema previsto per la riapertura degli spostamenti durante la pandemia. è quindi necessario un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà delle persone”. Ilosserva innanzitutto che il cosiddetto ‘decreto riaperture” non garantisce una base normativa idonea per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi su scala ...

Verso il green pass, il Garante: "Privacy a rischio" Metro Verso il green pass, il Garante: "Privacy a rischio" Per garantire, ad esempio, la validità temporale della certificazione, sarebbe stato sufficiente prevedere un modulo che riportasse la sola data di scadenza del green pass, invece che utilizzare ...

Le Marche in zona gialla SPOSTAMENTI – In zona gialla sono sempre consentiti, anche al di fuori della propria regione verso un’altra regione purché sia in zona gialla o bianca. Chi è munito di pass verde potrà spostarsi anche ...

