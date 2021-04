Verso Genoa-Spezia | la conferenza stampa degli allenatori

(Di venerdì 23 aprile 2021) Davide Ballardini e Vincenzo Italiano hanno parlato alla vigilia di, un vero e proprio spareggio salvezza che si giocherà sabato 24 aprile alle 15. Ecco le dichiarazioni dei tecnici. Cosa hanno detto Ballardini e Italiano? Le parole di Ballardini Sulla gara d’andata “All’andata fu una partita importante, contro una squadra consolidata e con una buona classifica. Oggi abbiamo gli stessi punti, loro sono una piacevole sorpresa di questo campionato. Per noi ovviamente è una sfida delicata e importante per la classifica, le partite sono poche adesso e ogni partita ha un peso molto rilevante. Ai miei giocatori chiedo il massimo impegno, con questo arriva poi il gioco, la fase difensiva e così via, il tutto con la massima attenzione e concentrazione”. Sul Benevento “Il pareggio con il Benevento ci lascia un punto preso dopo ...

Advertising

infoitsport : Italiano verso il Genoa: 'Lo Spezia è più consapevole' - spezianews : Verso il Genoa - Conferenza stampa del tecnico Vincenzo Italiano (Video) - enricolazzeri : Verso il Genoa - Conferenza stampa del tecnico Vincenzo Italiano (Video) - sportli26181512 : Genoa, Ballardini: 'Spezia sorpresa del campionato': Il tecnico verso il derby: 'Servirà grande impegno e voglia di… - sportli26181512 : Spezia, Italiano: 'Genoa? Gara importante, ma non decisiva': Il tecnico verso il derby ligure: 'Più consapevolezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Genoa

Il piccolo Zapata tira i primi calci al pallone tra i Barrios di Cali e il suo camminoil ... Il colombiano esordisce al Marassi die mette a segno il suo primo goal il 22 ottobre 2013 in ...Bereszynski è recuperato e viaggiauna maglia da titolare. In mediana a disposizione anche ... In mediana si candida Dabo, subentrato contro il, ma Ionita resta in pole Udinese, De Paul ...È vero che i rossoneri dovranno giocare anche con l'Atalanta, ma è francamente improbabile che i bergamaschi butteranno troppi punti tra Bologna, Sassuolo, Parma, Benevento e Genoa ... piangere sul ...I nerazzurri vorranno rifarsi dopo i recenti pareggi ottenuti contro il Napoli e lo Spezio per proseguire la marcia verso lo scudetto ... comincerà domani pomeriggio con il derby ligure tra Genoa e ...