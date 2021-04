Vendi prodotti online ? Attenzione alle email con minacce di denuncia se non ricevono un prodotto

(Di venerdì 23 aprile 2021) Sefaidi minaccia con link fraudolento che installa un malware nel tuo dispositivo. Ecco il testo che viene ricevuto : Buongiorno Ordino da te da 3 giorni e sto aspettando di ricevere il mioSe non lo ricevo entro 24 ore, sporgeròalla polizia!! Questo è il mio ordine xxxxxxx Grazie Vincenzo Al posto delle xxxx trovere il link fraudolento che non dovete aprire assolutamente. Fate sempre moltaai link che ricevete per. Alcuni consigli per non cadere in queste truffe tramite: – Non “cliccare” sui link inviati tramite e-mail o sms sospetti; – Verificare sempre l’autenticità della pagina dell’istituto bancario o del ...

