Vela Olimpica | Campionato del Mondo Windsurf | presenti cinque azzurri al day 1

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 aprile 2021) Non si è disputato in sostanza il day 1 del Mondiale diolimpico RS:X maschile e femminile. In quel di Cadice (Spagna) il vento non ha dato tregua, annullando le regate previste al mattino e al pomeriggio. La squadra italiana al Mondiale RS:X di Cadice 2021 è composta daatleti nelle due categorie. In campo maschile: Mattia Camboni (Fiamme Azzurre), vice campione d’Europa grazie all’argento continentale vinto a Vilamoura lo scorso febbraio, e i giovani Carlo Ciabatti (ing Club Cagliari) e Angelo Lilla (CircoloTorbole). Nella flotta femminile Marta Maggetti (Fiamme Gialle), quarta all’ultimo Europeo di Vilamoura 2021, e due volte nella top 6 agli ultimi Mondiali, e Giorgia Speciale (Circolo Canottieri Aniene), a sua volta sesta all’ultimo Europeo. I tecnici federali sono Riccardo Belli ...