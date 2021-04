Vecchio Palermo, Zamparini: “Non parteciperò ad alcuna asta, ho già le maglie di Pastore, Dybala e Cavani” (Di venerdì 23 aprile 2021) Maurizio Zamparini rinuncia ai propri cimeli.Rauti: “Sono cresciuto tanto tatticamente, scegliere Palermo una fortuna. Gol? Mi manca”Tra i lotti messi in vendita dalla curatela fallimentare, oltre chiaramente ad alcuni trofei del Vecchio Palermo, vi sono anche oggetti personali dell'ormai ex patron rosanero. L'ex numero uno del club di Viale del Fante, nel corso dell'intervista concessa a 'Il Giornale di Sicilia', ha confermato che non parteciperà all'asta per l'acquisto di tali articoli.Rauti: “Saremo la mina vagante dei playoff, devo lavorare su un aspetto. Modello? Non ho nessun dubbio”"Quelli sono cimeli del Palermo e mi auguro che vadano gratis al nuovo Palermo, perché sono la storia del Palermo. La società avrà cambiato nome, ma la storia è ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) Mauriziorinuncia ai propri cimeli.Rauti: “Sono cresciuto tanto tatticamente, scegliereuna fortuna. Gol? Mi manca”Tra i lotti messi in vendita dalla curatela fallimentare, oltre chiaramente ad alcuni trofei del, vi sono anche oggetti personali dell'ormai ex patron rosanero. L'ex numero uno del club di Viale del Fante, nel corso dell'intervista concessa a 'Il Giornale di Sicilia', ha confermato che non parteciperà all'per l'acquisto di tali articoli.Rauti: “Saremo la mina vagante dei playoff, devo lavorare su un aspetto. Modello? Non ho nessun dubbio”"Quelli sono cimeli dele mi auguro che vadano gratis al nuovo, perché sono la storia del. La società avrà cambiato nome, ma la storia è ...

