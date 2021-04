Vangelo del giorno | Giovanni 6 | 52-59 – Audio e commento Papa Francesco

(Di venerdì 23 aprile 2021) Lo spunto deldel23 Aprile 2021, Venerdì: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno”. III Settimana di Pasqua – III Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo6,52-59 In quel tempo, i Giudei si misero a discutere aspramente fra L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 23 aprile 2021. - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 23 aprile 2021. - PaoloTolomeo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 23 aprile 2021. - MonsDiBruno : Vangelo del giorno 23 aprile 2021. - lodeate_it : Vangelo del giorno I Santi del giorno – 2021-04-23 – Monastero S.Vincenzo M. -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

... che risuona nella sua purezza sulle labbra di Yvan Sagnet, l'attivista e scrittore camerunense scelto da Rau per interpretare il Cristo, e della sua sequela, e il nuovoXXI secolo, ...... ma una vita senza senso è la tortura dell'inquietudine evano desiderio. È una barca che anela ... in un porto , che parla Gesù nelcon la parabola dei talenti.Il “bravo ragazzo” Fedriga dalla cabina di comando della Conferenza Stato-Regioni maneggia con leggerezza la bomba a mano della disintegrazione istituzionale. Ha in testa il suo Vangelo: le Regioni so ...Secondo alcune indiscrezioni, Amazon vorrebbe acquistare Esselunga. La società italiana ha prontamente smentito. Ma già da tempo il colosso dell'eCommerce ha avviato una strategia di acquisizione di n ...