Valorizzazione Giardini Minerva, 45 professionisti rispondono a bando Comune (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – "Valorizzazione, riqualificazione e ricomposizione botanica del Giardino della Minerva". Il Comune fa sapere che, a seguito dell'avviso pubblico del 22 marzo teso a stimolare manifestazioni di interesse finalizzate alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione e la esecuzione dell'intervento, "sono giunte 45 manifestazioni di interesse ad essere invitati, da parte di altrettanti professionisti". Come per l'individuazione dei collaudatori nell'ambito dei box interrati di piazza Cavour, anche per i Giardini della Minerva "Il 28 aprile alle ore 11 si procederà tramite sorteggio alla estrazione di cinque soggetti che saranno invitati a presentare l'offerta". Il sorteggio "potrà essere ...

