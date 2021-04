Valorant | arriva l' Atto III dell' Episodio 2 con tante novità

Advertising

DeugemoTwo : Nuova mappa in arrivo su #Valorant: si chiama #Breeze e la prima indicazione che arriva è che ci saranno taaaaaanti… - Eurogamer_it : Arriva l'Atto III dell'episodio 2 di #Valorant. - AgentsRangeIT : Arriva il nostro server #Discord! Se volete trovare persone per partecipare al Circuito Tormenta, alle Agents Seri… -

Ultime Notizie dalla rete : Valorant arriva

eSportsMag

Pannello delle prestazioni e calibrazione automatica Direttamente dalla Betail nuovo ... Questa tecnologia riduce la latenza del sistema in giochi competitivi come, Fortnite etc. I ...... ProGaming Italia xe Qlash x Wild Rift. I gamer più amatoriali potranno quindi cogliere la palla al balzo per competere con quelli di livello più avanzato, se non vicini agli ambienti del ...L’Episodio 2 di Valorant, lo sparatutto tattico sviluppato da Riot Games, arriva al suo Atto III e le novità pensate saranno disponibili per i giocatori a partire dal 27 aprile. Tra i vari contenuti ...Valorant è pronto per il nuovo incredibile Atto III dell'Episodio 2. Tante le novità in arrivo elencate da un comunicato stampa di Riot Games, partendo da 'Breeze' la nuova mappa che sarà disponibile ...