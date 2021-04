Valle d’Aosta zona arancione, via libera ad accesso seconde case (Di venerdì 23 aprile 2021) Valle d’Aosta in zona arancione da lunedì e domani il Erik Lavevaz firmerà l’ordinanza per contestualizzare su tutto il territorio regionale le misure di contenimento del contagio previste. Il provvedimento, oltre a recepire le norme nazionali vigenti per la “zona arancione”, consente gli spostamenti su tutto il territorio regionale, in deroga alla norma nazionale, tra le ore 5 e le 22, in particolare per usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune o per svolgere le attività motorie all’aperto consentite dalle norme. A coloro che non risiedono nel territorio regionale, è permesso l’ingresso in Valle d’Aosta per recarsi nelle seconde case, le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, primarie e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 aprile 2021)inda lunedì e domani il Erik Lavevaz firmerà l’ordinanza per contestualizzare su tutto il territorio regionale le misure di contenimento del contagio previste. Il provvedimento, oltre a recepire le norme nazionali vigenti per la “”, consente gli spostamenti su tutto il territorio regionale, in deroga alla norma nazionale, tra le ore 5 e le 22, in particolare per usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune o per svolgere le attività motorie all’aperto consentite dalle norme. A coloro che non risiedono nel territorio regionale, è permesso l’ingresso inper recarsi nelle, le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, primarie e ...

