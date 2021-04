Valentino Rossi: "Il ritiro? Corro contro il tempo" (Di venerdì 23 aprile 2021) C'è tutta la carica di Valentino, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport: 'A me piace come mi sento, la sensazione, l'adrenalina che mi dà vincere, andare sul podio o solo fare una bella gara. Sto bene per qualche giorno. Mi piace quella sensazione lì. ... Leggi su sport.sky (Di venerdì 23 aprile 2021) C'è tutta la carica di, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport: 'A me piace come mi sento, la sensazione, l'adrenalina che mi dà vincere, andare sul podio o solo fare una bella gara. Sto bene per qualche giorno. Mi piace quella sensazione lì. ...

Advertising

zazoomblog : MotoGP Valentino Rossi: “A me piace correre e per questo continuo quanto ho fatto è stato da insegnamento per tanti… - sportal_it : Carlo Pernat su Valentino Rossi: a breve succederà qualcosa - AlePassanti : RT @OA_Sport: #MOTOGP Valentino Rossi non ha alcuna intenzione di ritirarsi e crede di essere stato da insegnamento per tanti nella top-cla… - OA_Sport : #MOTOGP Valentino Rossi non ha alcuna intenzione di ritirarsi e crede di essere stato da insegnamento per tanti nel… - ImpieriFilippo : RT @Eurosport_IT: Nel futuro potremmo vedere una sorta di 'The Last Dance' su Valentino Rossi, vi piace l'idea? ?????? ? -