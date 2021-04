Valencia-Alaves sabato H 18 30 | formazioni | quote | pronostici Partita calda a Mestalla

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ilsembrava ampiamente salvo già da diverse settimane e probabilmente conquisterà la salvezza senza troppi patemi, ma la brutta china presa nelle ultime partite non sta facendo bene ai ragazzi di Javi Gracia: solo due punti in quattro partite, infatti, hanno rallentato di parecchio la marcia di Soler e compagni, che hanno 35 punti, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Liga, giornada 33: cinquina

Siviglia 67, Barcellona 65**, Betis 49, Villarreal 49, Real Sociedad 47*, Osasuna 40, Granada 39**, Athletic Bilbao 38*, Celta Vigo 38*, Levante 38, Cadice 36, Valencia 35, Getafe 31*, Alaves 30. Il rigore parato contro l'Osasuna non ha evitato la sconfitta ai suoi nell'ultimo turno ma Jaume ha dimostrato di esserci. Il Valencia è chiamato al riscatto in casa contro l'Alaves e lui risponderà. I blancos di Zidane battono il Cadice e attendono il posticipo tra Atletico Madrid e Huesca. In campo anche Getafe-Barcellona.