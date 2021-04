Vaccino, over 70: prenotare Johnson & Johson sul portale regionale (cliccare anche qui) (Di venerdì 23 aprile 2021) Le persone con più di 70 anni, nate tra il 1941 e il 1951, che non hanno ancora compiuto 80 anni e che non si sono ancora vaccinate, possono prenotare il Vaccino monodose Johnson & Johnson a partire dalle ore 16 di oggi, venerdì 23 aprile 2021, sul portale regionale. Le agende rimarranno aperte fino a esaurimento dei posti disponibili L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 aprile 2021) Le persone con più di 70 anni, nate tra il 1941 e il 1951, che non hanno ancora compiuto 80 anni e che non si sono ancora vaccinate, possonoilmonodosea partire dalle ore 16 di oggi, venerdì 23 aprile 2021, sul. Le agende rimarranno aperte fino a esaurimento dei posti disponibili L'articolo proviene da Firenze Post.

