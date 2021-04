Vaccino Johnson & Johnson a Roma e nel Lazio | prenotazioni | giorni e orari per i centri di Valmontone e Tor Vergata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo la valutazione dell’Ema e il parere positivo sul monodose americano, con i “benefici che superano i rischi”, anche in Italia ha preso il via la somministrazione di questo. Nella campagna di vaccinazione sta proseguendo e da martedì partiranno leanche per gli under 60, per chi ha 59 e 58 anni (nati nel 1962 e 1963). Ieri, nella Regione è stato raggiunto il record con oltre 36.000 somministrazioni in sole 24 ore: un elemento importante, un fattore che incide sulla curva epidemiologica e che si spera possa contribuire a frenare l’avanzata del virus. Travaccinali, ospedali, presto anche farmacie e hub creati ad hoc, ae Tor...