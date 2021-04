Vaccino Curevac: scheda, quando arriva in Italia, cosa sappiamo e chi lo produce (Di venerdì 23 aprile 2021) Sta arrivano Curevac. Da Tubinga (Germania). È un Vaccino tedesco a mRNA. Prevede sempre due dosi e può essere conservato alla normale temperatura da frigorifero. È... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 23 aprile 2021) Stano. Da Tubinga (Germania). È untedesco a mRNA. Prevede sempre due dosi e può essere conservato alla normale temperatura da frigorifero. È...

Advertising

Corriere : Arriva il quinto vaccino, è il tedesco CureVac: come funziona - SkyTG24 : Covid, in arrivo il vaccino tedesco CureVac: come funziona - fanpage : Il nuovo #vaccino potrebbe arrivare in Italia entro maggio-giugno - lucerocrdz : RT @ilriformista: L'autorizzazione dell'Ema potrebbe arrivare a maggio. #curevac è un vaccino a mRna come #Pfizer e #JohnsonandJohnson 'Sar… - giuseppedeiaco : RT @ilriformista: L'autorizzazione dell'Ema potrebbe arrivare a maggio. #curevac è un vaccino a mRna come #Pfizer e #JohnsonandJohnson 'Sar… -