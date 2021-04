Vaccino Covid, Figliuolo: “A maggio almeno 16 milioni di dosi” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Dal 29 aprile al 4-5 maggio, giorno in cui tecnicamente finisce l’afflusso del mese di aprile, avremo altri 2 milioni e 600 mila vaccini a livello nazionale. E per il mese di maggio le proiezioni sono buone, a mio avviso, perché parliamo di almeno 16 milioni di vaccini”. Lo ha detto il commissario nazionale per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo a Bari, dove ha visitato la fabbrica regionale delle mascherine, insieme a Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Figliuolo ha sottolineato che “da oggi si è cominciato a inoculare il Vaccino Johnson&Johnson, in realtà la Puglia è stata la prima perché già ieri ne ha inoculati i primi 79”. L'articolo proviene da Sbircia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) “Dal 29 aprile al 4-5, giorno in cui tecnicamente finisce l’afflusso del mese di aprile, avremo altri 2e 600 mila vaccini a livello nazionale. E per il mese dile proiezioni sono buone, a mio avviso, perché parliamo di16di vaccini”. Lo ha detto il commissario nazionale per l’emergenzaFrancescoa Bari, dove ha visitato la fabbrica regionale delle mascherine, insieme a Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.ha sottolineato che “da oggi si è cominciato a inoculare ilJohnson&Johnson, in realtà la Puglia è stata la prima perché già ieri ne ha inoculati i primi 79”. L'articolo proviene da Sbircia ...

