Vaccino AstraZeneca, Oms: “Rapporto benefici e rischi superiore tra gli anziani. La relazione causale con trombosi rare è plausibile” (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Rapporto tra benefici e rischi del Vaccino anti-Covid di AstraZeneca è “superiore nei gruppi di età più avanzata poiché il rischio di esiti gravi di Covid-19, inclusi eventi tromboembolici correlati all’infezione, aumenta con l’età”. È questa la conclusione del gruppo strategico di esperti (Sage) per le vaccinazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità in un aggiornamento delle linee guida sul Vaccino dell’azienda anglo-svedese, redatto alla luce dei casi di trombosi rare associate a piastrine basse (Tts) segnalati dopo la somministrazione. “I dati dall’Europa – si legge nelle raccomandazioni – suggeriscono che il rischio” di trombosi rare “potrebbe essere più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Iltradelanti-Covid diè “nei gruppi di età più avanzata poiché ilo di esiti gravi di Covid-19, inclusi eventi tromboembolici correlati all’infezione, aumenta con l’età”. È questa la conclusione del gruppo strategico di esperti (Sage) per le vaccinazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità in un aggiornamento delle linee guida suldell’azienda anglo-svedese, redatto alla luce dei casi diassociate a piastrine basse (Tts) segnalati dopo la somministrazione. “I dati dall’Europa – si legge nelle raccomandazioni – suggeriscono che ilo” di“potrebbe essere più ...

