Vaccino anti-Covid | lo studio | una dose riduce il rischio contagio di due terzi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

Per ricevere la seconda dose del- Covid 19 il Vaticano ha scelto una data speciale. Quella del 23 aprile, giorno in cui la Chiesa festeggia San Giorgio e ricorre l'onomastico di papa Bergoglio. Per un gruppo di seicento ...In Emilia - Romagna i Carabinieri affiancano la Regione per aiutare gli over 70 a prenotarsi per la vaccinazione- Covid. Il comandante regionale dell'Arma, Davide Angrisani, ha infatti 'messo a disposizione dei cittadini - si legge in una nota - i 345 Comandi tenenza e stazione distribuiti sul territorio ...A oggi in commercio esiste un solo vaccino contro la malaria, il Rts,s o Mosquirix. Stando ai dati diffusi in settimana dall’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms), il siero e’ stato inoculato a ...Per raggiungere lo stesso livello nelle persone più anziane, invece, sono servite due dosi. I vaccini sono risultati più efficaci contro i casi sintomatici che quelli asintomatici, riducendo i tassi ...