Vaccini: Figliuolo “ci ha chiesto di rallentare”, dice Emiliano Il commissario oggi in Puglia (Di venerdì 23 aprile 2021) Di Francesco Santoro: «Il commissario per la campagna vaccinale, generale Figliuolo, ci ha chiesto di alzare il piede dall’acceleratore, di rallentare. Stavamo correndo, ma non potremo più farlo». lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ai microfoni della trasmissione di La7 L’aria che tira nel corso della visita all’hub della Fiera del Levante del commissario del governo per la campagna vaccinale. «La prossima settimana» dovrebbero arrivare le dosi di siero anti-Covid, per il momento, però, «non possiamo andare allo stesso ritmo dei giorni scorsi», ha detto infine Emiliano. —– Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il Presidente della Regione Puglia Michele ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 aprile 2021) Di Francesco Santoro: «Ilper la campagna vaccinale, generale, ci hadi alzare il piede dall’acceleratore, di. Stavamo correndo, ma non potremo più farlo». lo ha detto il presidente della Regione, Michele, ai microfoni della trasmissione di La7 L’aria che tira nel corso della visita all’hub della Fiera del Levante deldel governo per la campagna vaccinale. «La prossima settimana» dovrebbero arrivare le dosi di siero anti-Covid, per il momento, però, «non possiamo andare allo stesso ritmo dei giorni scorsi», ha detto infine. —– Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Il Presidente della RegioneMichele ...

Agenzia_Ansa : Covid, 16.232 positivi e 360 vittime nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è del 4,4%, in aumento r… - NicolaMorra63 : E prima c'era #Arcuri, ed ora c'è #Figliuolo, ma sempre al rallentatore si va, soprattutto in alcune regioni... - you_trend : #Vaccini: come mostra il grafico, dal 10 marzo a oggi abbiamo accumulato un deficit complessivo di circa 1,4 milion… - BrunoRonchetti : RT @Masssimilianoo: Figliuolo lavora sul piano vaccinale, sull'organizzazione, il reperimento di vaccini, spazi e personale sanitario ed au… - LAltravoce : Il generale in Basilicata annuncia per maggio 15 milioni di dosi ma chiede correttezza. Oltre 16 milioni le fiale i… -