Vaccini | Figliuolo “ci ha chiesto di rallentare” | dice Emiliano Il commissario oggi in Puglia

Di Francesco Santoro: «Il commissario per la campagna vaccinale, generale Figliuolo, ci ha chiesto di alzare il piede dall'acceleratore, di rallentare. Stavamo correndo, ma non potremo più farlo». lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ai microfoni della trasmissione di La7 L'aria che tira nel corso della visita all'hub della Fiera del Levante del commissario del governo, Francesco Paolo Figliuolo, con il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio. «La prossima settimana» dovrebbero arrivare le dosi di siero anti-Covid, per il momento, però, «non possiamo andare allo stesso ritmo dei giorni scorsi», ha detto infine Emiliano.

