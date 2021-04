Vaccini | da Simit documento su immunizzazioni adulti fragili ‘oltre il Covid’

(Di venerdì 23 aprile 2021) La pandemia ha riportato al centro dell’attenzione icome strumenti strategici e determinati per la salute pubblica. Ma oltre alla fondamentale campagna vaccinale contro il Covid, le istituzioni e il mondo scientifico guardano all’immunizzazione del paziente adulto fragile e immunodepresso. “Abbiamo voluto definire un calendario legato allatà e all’immunodepressione, molto diffusa e variegata”, ha detto il presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (), Marcello Tavio, che oggi ha presentato unscientifico nel corso del webinar ‘Vaccinazione dell’adulto: le innovazioni oltre al Covid-19 e le raccomandazioni’, organizzato da Aristea, con il contributo non condizionante di Gsk. Ildi consensus punta a creare un ...

La pandemia ha riportato al centro dell'attenzione icome strumenti strategici e determinati per la salute pubblica. Ma oltre alla fondamentale ...di malattie infettive e tropicali (), ...... direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali () e primario ...Sul fronte, la Commissione Europea ha deciso di esercitare l'opzione prevista dal ...“L’herpes Zoster rappresentava, soprattutto nei pazienti immunocompromessi, un ‘unmeet medical needs’, ossia un’esigenza assoluta”, ha evidenziato Massimo Andreoni, direttore scientifico Simit. “Il ...Percorsi vaccinali personalizzati per i più fragili. In un documento scientifico la Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) definisce un calendario di vaccinazioni specifico per ...