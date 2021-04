Vaccini, da domenica Milano avrà il mega hub Scintille: 10 mila dosi al giorno (Di venerdì 23 aprile 2021) Apre domenica l'hub per le vaccinazioni più imponente della città, con 72 postazioni. 'Ultimi preparativi al Palazzo delle Scintille per l'apertura del centro vaccinale più imponente d'Italia, tra i ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 aprile 2021) Aprel'hub per le vaccinazioni più imponente della città, con 72 postazioni. 'Ultimi preparativi al Palazzo delleper l'apertura del centro vaccinale più imponente d'Italia, tra i ...

