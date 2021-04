Vaccini Covid in Campania, superato il milione di vaccinati con la prima dose (Di venerdì 23 aprile 2021) superato il milione di vaccinati con prima dose in Campania. Questo il traguardo registrato oggi, 23 aprile 2021. I dati aggiornati delle vaccinazioni alle 12 sono stati comunicati... Leggi su ilmattino (Di venerdì 23 aprile 2021)ildiconin. Questo il traguardo registrato oggi, 23 aprile 2021. I dati aggiornati delle vaccinazioni alle 12 sono stati comunicati...

