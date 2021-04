Vaccini Campania, ordinanza isole: nuove dosi a Capri, Ischia e Procida (Di venerdì 23 aprile 2021) isole Covid free? Al momento il governo non si esprime, ma intanto la Campania fa un passo in avanti sulle vaccinazioni anti coronavirus con una nuova ordinanza in vista dell’estate, procedendo ad “ulteriori vaccinazioni” per i residenti di Capri, Ischia e Procida “secondo un ordine decrescente per fasce di età e previa somministrazione ad almeno il 90% degli aderenti per ciascuna fascia”. Il tutto, però, solo dopo il completamento delle vaccinazioni delle fasce “fragili” della popolazione. Questo quanto prevede l’ordinanza a firma del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in via di pubblicazione, contenente disposizioni sullo svolgimento della campagna vaccinale nei territori isolani. Con l’ordinanza, la Regione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021)Covid free? Al momento il governo non si esprime, ma intanto lafa un passo in avanti sulle vaccinazioni anti coronavirus con una nuovain vista dell’estate, procedendo ad “ulteriori vaccinazioni” per i residenti di“secondo un ordine decrescente per fasce di età e previa somministrazione ad almeno il 90% degli aderenti per ciascuna fascia”. Il tutto, però, solo dopo il completamento delle vaccinazioni delle fasce “fragili” della popolazione. Questo quanto prevede l’a firma del presidente della RegioneVincenzo De Luca, in via di pubblicazione, contenente disposizioni sullo svolgimento della campagna vaccinale nei territori isolani. Con l’, la Regione ...

