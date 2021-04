Vaccini a Napoli, Verdoliva: “Dosi già al 36%, chiesto sirene per problemi di traffico” (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Attualmente abbiamo 6400 cittadini non deambulanti che stiamo andando a vaccinare con le nostre cinque Usca, facciamo circa 60 cittadini al giorno e in più ci sono le Dosi che fanno a domicilio i medici di medicina generale”. Così Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1, illustra la situazione delle vaccinazioni ai non deambulanti il cui numero a Napoli si è ridotto di molto rispetto agli 11.500 che originariamente si erano registrati in quella categoria sulla piattaforma. “Molti avevano esagerato a segnare quel dato – spiega Verdoliva – e infatti quando li abbiamo contattati ci hanno detto che erano in attesa da molto tempo e che potevano anche venire, quindi li abbiamo convocati. Nelle scorse settimane abbiamo fatto questo lavoro ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Attualmente abbiamo 6400 cittadini non deambulanti che stiamo andando a vaccinare con le nostre cinque Usca, facciamo circa 60 cittadini al giorno e in più ci sono leche fanno a domicilio i medici di medicina generale”. Così Ciro, direttore generale dell’Asl1, illustra la situazione delle vaccinazioni ai non deambulanti il cui numero asi è ridotto di molto rispetto agli 11.500 che originariamente si erano registrati in quella categoria sulla piattaforma. “Molti avevano esagerato a segnare quel dato – spiega– e infatti quando li abbiamo contattati ci hanno detto che erano in attesa da molto tempo e che potevano anche venire, quindi li abbiamo convocati. Nelle scorse settimane abbiamo fatto questo lavoro ...

