Vaccini | a Napoli domenica convocati mille sanitari

Napoli – "Faremo una ampia seduta vaccinale domenica alla Mostra d'Oltremare con gli operatori sanitari che non sono vaccinati". Queste le parole del direttore generale dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva che, spiega all'ANSA, dedicherà una parte della giornata vaccinale di domenica ai medici e sanitari che non hanno ancora ricevuto la dose per immunizzarsi. "Si tratta di medici e infermieri che inizialmente erano dubbioso sui Vaccini o che, in moltissimi casi, avevano avuto il covid proprio nel periodo in cui c'èstata la vaccinazione della categoria. Verranno convocati poco più di mille e siamo fiduciosi in un'ampia adesione. Faranno il vaccino Pfizer sotto i 60 anni, come per tutti i ...

