Vaccinazioni anti Covid per la fascia 60-64 anni: già prenotati 154 mila lombardi (Di venerdì 23 aprile 2021) La soddisfazione del vice presidente Letizia Moratti: «Ieri superate le 70 mila dosi di vaccino anti-Covid somministrate in un giorno». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 23 aprile 2021) La soddisfazione del vice presidente Letizia Moratti: «Ieri superate le 70dosi di vaccinosomministrate in un giorno».

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni anti Anche i tedeschi protestano contro il coprifuoco ... nonostante l'accelerata nella vaccinazioni (circa il 22% dei tedeschi ha ricevuto la prima dose). ...proteste da parte dei movimenti che da tempo contestano le restrizioni introdotte dalle misure anti ...

Covid, a San Marino in arrivo le prime 8.500 tessere vaccinali ...partirà la distribuzione delle prime 8.500 tessere per chi ha completato il ciclo vaccinale anti - ... Infine le vaccinazioni a ieri hanno raggiunto 24262 cittadini di cui 8641 anche con il richiamo.

Vaccinazioni anti-Covid: due giorni di accesso libero negli hub per gli over 80 PisaToday Covid. Sassari, carenza dosi. Modifiche al calendario delle vaccinazioni I cittadini con più di 80 anni possono anche aderire tramite il “Portale di adesione alla campagna di vaccinazione anti-COVID-19 della Regione Sardegna”. Nel caso di impossibilità di registrazione sul ...

AstraZeneca, Oms: «Nesso vaccino trombosi rare plausibile, nell'Ue un caso su 100mila vaccinati» è stata segnalata da 4 a 20 giorni dopo la vaccinazione» con il vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Una relazione causale tra il prodotto e la Tts è considerata plausibile, sebbene il meccanismo ...

