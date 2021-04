Unomattina estate | chi sostituirà Fritella e Giandotti? Spuntano i nomi

(Di venerdì 23 aprile 2021) Manca poco all’inizio die iniziano già a circolare i primidi coloro che faranno parte del cast, in particolare i più curiosi vogliono sapere chi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

SignorAldo : RT @Unomattina: Sabato scorso un altro giovane è stato aggredito e picchiato da un gruppo di coetanei. È accaduto ancora a #Colleferro, dov… - Giampanet : RT @Unomattina: Sabato scorso un altro giovane è stato aggredito e picchiato da un gruppo di coetanei. È accaduto ancora a #Colleferro, dov… - Unomattina : Sabato scorso un altro giovane è stato aggredito e picchiato da un gruppo di coetanei. È accaduto ancora a… -

Ultime Notizie dalla rete : Unomattina estate

TPI

Conduttori2021: chi prenderà il posto di Monica Giandotti e Marco Frittella? Mancano circa due mesi alla partenza della nuova edizione di, che andrà in onda su Rai1 dagli ...Sarà poi un'all'insegna del daytime autoprodotto di Rai1, con le edizioni 'estive' dei programmi stagionali , daa Techetechetè , passando per Reazione a catena e la nuova ...Tra poco più di un mese inizierà Unomattina estate ed iniziano a farsi largo le prime voci sui nuovi conduttori: i dettagli Siamo alla fine di aprile e mancano circa due mesi (l’ultima puntata sarà il ...Conduttori Unomattina estate 2021: chi prenderà il posto di Monica Giandotti e Marco Frittella? Mancano circa due mesi alla partenza della nuova edizione di Unomattina estate, che andrà in onda su ...