Una Vita, anticipazioni spagnole: la gelosia di Maite (Di venerdì 23 aprile 2021) Ad Una Vita, come spiegano le anticipazioni spagnole, il rapporto tra Maite e Camino attraverserà una piccola crisi a causa dell'arrivo di Ildefonso Cortes, il futuro marito della giovane Pasamar. La decisione di trovare marito a Camino verrà presa da Felicia con il supporto di Rosina che individuerà nel giovane il candidato perfetto. La pittrice consiglierà alla ragazza di assecondare la volontà della madre e conoscere di buon grado Ildefonso per non attirare sospetti sulla loro relazione. Il ragazzo, tuttavia, sii dimostrerà subito simpatico e di ampie vedute e colpirà molto Camino soprattutto perché le dirà che non trova nulla di male nella sua passione per la pittura. Questa sintonia tra i due giovani non verrà però accettata da Maite che andrà quasi in escandescenze quando scorgerà la sua amata ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 23 aprile 2021) Ad Una, come spiegano le, il rapporto trae Camino attraverserà una piccola crisi a causa dell'arrivo di Ildefonso Cortes, il futuro marito della giovane Pasamar. La decisione di trovare marito a Camino verrà presa da Felicia con il supporto di Rosina che individuerà nel giovane il candidato perfetto. La pittrice consiglierà alla ragazza di assecondare la volontà della madre e conoscere di buon grado Ildefonso per non attirare sospetti sulla loro relazione. Il ragazzo, tuttavia, sii dimostrerà subito simpatico e di ampie vedute e colpirà molto Camino soprattutto perché le dirà che non trova nulla di male nella sua passione per la pittura. Questa sintonia tra i due giovani non verrà però accettata dache andrà quasi in escandescenze quando scorgerà la sua amata ...

Advertising

robertosaviano : Umberto Eco diceva che se non leggi vivi una sola vita, la tua; ma se invece leggi, vivi tante vite quante sono que… - marmaz : A Milano succede una cosa strana: togli le auto dalle piazze e le piazze si riempiono di persone. Qui c'era un parc… - SalernoSal : Tutti vorremmo tornare al più presto ad una vita normale. Tutti siamo per le riaperture. L’ultima estate l’abbiamo… - vestitidiodio : la mia vita è una barzelletta non ce la faccio - _Arimoon88 : RT @caotica1989: Avete mai provato una volta nella vostra vita a capirle o mettervi nei panni degli altri? No Bè allora non le giudicate,… -