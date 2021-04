Una vita anticipazioni: Marcia e Felipe vicini al bacio ma Genoveva scopre tutto (Di venerdì 23 aprile 2021) Sembravano essere destinate a diventare nemiche per la pelle e invece…Genoveva a quanto pare si rende conto di aver bisogno di Ursula per i suoi progetti futuri, ma dopo tutto il male che le è stato fatto, la Dicenta accetterà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 24 aprile 2021. Una vita torna al sabato e nel pomeriggio di domani ci aspetta un episodio lungo più del solito! Vedremo domani l’intero episodio 1159 di Acacias 38 e scopriremo anche che cosa succederà con il ritorno a casa di Felipe. Genoveva pensava che dopo l’incidente l’avvocato si sarebbe affidato a lei ma invece…Felipe ama un’altra donna e non lo può nascondere in nessun modo! Ma vediamo nel dettaglio quello che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 aprile 2021) Sembravano essere destinate a diventare nemiche per la pelle e invece…a quanto pare si rende conto di aver bisogno di Ursula per i suoi progetti futuri, ma dopoil male che le è stato fatto, la Dicenta accetterà? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 24 aprile 2021. Unatorna al sabato e nel pomeriggio di domani ci aspetta un episodio lungo più del solito! Vedremo domani l’intero episodio 1159 di Acacias 38 e scopriremo anche che cosa succederà con il ritorno a casa dipensava che dopo l’incidente l’avvocato si sarebbe affidato a lei ma invece…ama un’altra donna e non lo può nascondere in nessun modo! Ma vediamo nel dettaglio quello che ...

