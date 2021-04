Una vita, anticipazioni 23 aprile: l'offerta di Genoveva (Di venerdì 23 aprile 2021) Genoveva sarà disposta a tutto per liberarsi di Ursula e come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata di oggi 23 aprile, dopo aver capito che è lei la donna che si è recata da Andrade sotto falso nome, la convocherà per offrirgli un'importante somma di denaro ed andare via per sempre. Nel frattempo, Marcia dopo aver assistito all'arresto di Santiago, deciderà di aiutarlo fornendogli un alibi come gli aveva chiesto lui. Infine, Bellita farà un discorso deprimente a Cinta rovinando un momento di felicità. Una vita, trama 23 aprile: Marcia decide di fornire un alibi a Santiago Il commissario Mendez, dopo aver interrogato diverse persone per cercare di capire chi abbia investito Felipe, si recherà ad Acacias ed arresterà Santiago sotto lo sguardo attonito di Marcia. La ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 23 aprile 2021)sarà disposta a tutto per liberarsi di Ursula e come rivelano leUnainerenti la puntata di oggi 23, dopo aver capito che è lei la donna che si è recata da Andrade sotto falso nome, la convocherà per offrirgli un'importante somma di denaro ed andare via per sempre. Nel frattempo, Marcia dopo aver assistito all'arresto di Santiago, deciderà di aiutarlo fornendogli un alibi come gli aveva chiesto lui. Infine, Bellita farà un discorso deprimente a Cinta rovinando un momento di felicità. Una, trama 23: Marcia decide di fornire un alibi a Santiago Il commissario Mendez, dopo aver interrogato diverse persone per cercare di capire chi abbia investito Felipe, si recherà ad Acacias ed arresterà Santiago sotto lo sguardo attonito di Marcia. La ...

