Un nuovo studio sulla proteina N potrebbe dare la svolta per la cura del Covid-19 e per nuovi vaccini

I ricercatori dell'Oregon State University hanno fatto un passo fondamentale verso nuovi farmaci e vaccini per combattere il Covid-19 con uno studio biofisico dettagliato sulle interazioni di una proteina con il materiale genetico SARS-CoV-2. La proteina nucleocapside del virus, o proteina N, ha molteplici funzioni, tra cui il confezionamento del genoma dell'RNA e l'interazione con altre proteine strutturali durante l'assemblaggio del virione. La proteina N ha ruoli critici nel ciclo di infezione del coronavirus e, poiché muta a un ritmo relativamente lento, farmaci e vaccini mirati alla proteina N potrebbero essere altamente efficaci per periodi di tempo più lunghi, rendendoli meno suscettibili

