Ultimo, successo straordinario poi la rivelazione: “Non era mai successo” – VIDEO (Di venerdì 23 aprile 2021) Nuovo grande successo conquistato da Ultimo, il noto cantante ai suoi tantissimi fan rivela su Instagram che una cosa simile non era mai successa Ultimo ieri sera si è esibito al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 23 aprile 2021) Nuovo grandeconquistato da, il noto cantante ai suoi tantissimi fan rivela su Instagram che una cosa simile non era mai successaieri sera si è esibito al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Marcell90849998 : Nessun provvedimento preso nei confronti di Gilles, come nulla fosse successo, la settimana scorsa e oggi. Come se… - rocca_erica : @IsolaDeiFamosi No ma dai.. Ma queste clip cancellatele non mettetele in evidenza! Ma fate pena...prima lui ke si c… - monicagcllerr : RT @gaianotgaea: Dovete sapere che a me spaventa il concetto di mai più e questa cosa che è l'ultimo giorno in cui siamo solo noi, prima de… - Feffe1992 : RT @NicoBobo2: @frafacchinetti @Feffe1992 Successo tante volte stare in silenzio anche ridere se presenti... Vedi come si comportati nell… - NicoBobo2 : @frafacchinetti @Feffe1992 Successo tante volte stare in silenzio anche ridere se presenti... Vedi come si compor… -