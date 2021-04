Ultimi sondaggi politici | Index Research | Lega prima ma in calo | seguono Pd | Fdi e M5s

(Di venerdì 23 aprile 2021) Glirelativi alle intenzioni di voto sono stati presentati nel corso della trasmissione Piazza Pulita di La 7. I dati delle rilevazioni hanno messo in luce delle fluttuazioni che, come sempre, risentono anche di quelli che sono i fattiti all'attualità politica. Quella che, in questa fase, è interessata ad esempio ai dibattititi al nuovo decreto. A quello, dunque, che sarà il calendario di riaperture e alle e strategie sulle politiche restrittive anti-Covid.avanti, ma con percentuale negativa Al primo posto si conferma ladi Matteo Salvini. Il Carroccio, stando ai dati delle rilevazioni del 22 aprile, è accreditato del 21,6%. Un dato che fa ...

Advertising

AlessiaMorani : Pieno sostegno alle scelte del Presidente #Draghi. Le ragioni del comportamento della #Lega sono invece solo eletto… - mbbelluco : RT @La7tv: #omnibus Gli ultimi sondaggi sulle riaperture con @lorepregliasco (YouTrend). Cosa riaprire prima? #sondaggi #omnibusla7 #23apr… - mbbelluco : RT @La7tv: #omnibus @lorepregliasco presenta la #supermedia @you_trend dei #sondaggi elettorali della settimana del #23aprile. Quattro part… - SOLCALIENTE2 : @erretti42 Per il momento, malgrado le maledizioni, è evidente che la formazione politica che si scioglie come neve… - LeveHome : RT @IlZebraapois: Gli ultimi sondaggi danno la Lega al minimo storico intorno al 21%.Riflessioni? -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi sondaggi

La7

Daglipolitici elettorali si evince che Matteo Salvini sta cercando in inventarsi qualcosa. I dati, infatti, danno la Lega non più in semplice calo, ma dinanzi a una vera e propria disfatta. ...Gli orientamenti di voto del 19 aprile 2021 neglidicono che la Lega è al 21,2% dal 22% della scorsa rilevazione e perde lo 0,8%. Il Partito Democratico dista due soli punti ...sono arricchiti con video, una mediateca, da foto notizie, sondaggi, petizioni, blog e lettere al sito ed ospitano sezioni specifiche quali Pianeta Migranti , L'Eco del Popolo e Cremona nel Mondo in ...Partiamo dal disastro del 2018". Sul governo, e in particolare sull'atteggiamento della Lega, Letta sottolinea: "Salvini basa tutto sui sondaggi da quando è entrato nel governo e ha cominciato a ...