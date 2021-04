Ulivieri sulla Superlega | “Nessuna punizione | vi spiego il motivo”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il temaè ancora estremamente attuale, anche se la la JP Morgan ha ammesso l’enorme errore commesso. Nonostante tutto l’idea è sopita ma forse non ancora debellata, soprattutto nell’immaginario dei principali promotori della stessa, ovvero Florentino Perez e Andrea Agnelli. In questi giorni si è parlato molto di possibili sanzioni per le squadre che hanno aderito all’ingresso in, anche se il presidente della Figc si è subito affrettato a spegnere ogni ‘entusiasmo’, mentre in Inghilterra le sanzioni paiono più possibili. Anche Renzosi schiera dalla parte di Gravina e dice: “La penso come Gravina: sanzionare per un’idea, per quanto malsana, non va bene. Non è un tentativo di illecito. La politica ha preso posizione“. Poi, da presidente Aiac spiega la posizione degli allenatori: ...