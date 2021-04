Ulivieri | “Gattuso demonizzato? Il Napoli ha fatto calcio innovativo ad alti livelli”

Leggi su retecalcio

(Di venerdì 23 aprile 2021)a Radio Marte: “? Incomprensibile. Sanzioni per i club di Super League? Sono d’accordo con Gravina” Renzo, presidente AIAC, è intervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”,per parlare di, del, della sanzioni per le società ed altro. Queste le sue parole: “-Lazio? Partita di grandecon grandi gol, quindi un quadro completo.? Per me che vivo da fuori questa cosa è ancora più incomprensibile. La gente ha cambiato idea, per noi allenatori ovviamente contano molto i risultati del momento. Ilhae ad ...