UFFICIALE – Manchester City | preso Kayky | il “nuovo Neymar”

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ilsi è assicurato il giovane brasiliano, denominato in patria il “”. I dettagli Colpo in prospettiva per ildi Pep Guardiola. Il club inglese ha ufficializzato l’affare tramite un tweet: «Siamo lieti di confermare di aver raggiunto un accordo col Fluminense in merito all’acquisto. L’attaccante rimarrà al Fluminese fino alla fine della stagione brasiliana».– in patria definito da molti come il– è stato pagato 10 milioni di euro più 7/8 di bonus. We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of. The teenage forward will remain with Fluminese until ...