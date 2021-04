Ufficiale | Cerci rescinde il contratto con l’Arezzo

(Di venerdì 23 aprile 2021) Alessionon termina la stagione con. Il club toscano ha comunicato la separazione con una nota sui canali ufficiali: “La S.S. Arezzo comunica che il calciatore Alessioha rescisso consensualmente il suoche lo legava al Cavallino fino al 30 giugno 2023. La Società augura ad Alessio le migliori fortune personali e professionali”. Risoluzione consensuale delcon Alessio #Il comunicato https://t.co/4ODb1DY8Ih In bocca al lupo, Alessio!#ForzArezzopic.twitter.com/9uWuzbKrDj — S.S. Arezzo Calcio (@ArezzoCalcio) April 23, 2021 Foto: Facebook Arezzo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

