UEFA, le decisioni: ecco le nuovi sedi ufficiali di Euro 2020. Le sanzioni dopo il crollo della Superlega… (Di venerdì 23 aprile 2021) Si è riunito oggi il Comitato esecutivo UEFA.Diversi i temi trattati, tra i quali quello relativo alle sedi designate per i prossimi Europei. Roma, Copenaghen, Bucarest, Amsterdam, Budapest, Glasgow, Baku, Londra e San Pietroburgo sono già sicure. Sono sorti alcuni problemi, invece, con gli stadi di Bilbao e Dublino, che non possono garantire la presenza degli spettatori richiesti dalla UEFA.Secondo quanto riportato da Sky Sport, le gare saranno spostate in nuove sedi: a prendere il posto di Bilbao e Dublino saranno Siviglia e San Pietroburgo. Confermata la sede di Monaco di Baviera, mentre verrà aggiunto un ulteriore ottavo di finale a Londra. Si attende soltanto l'ufficialità.Ma non solo; il secondo tema all'ordine del giorno ha riguardato la Superlega e gli eventuali provvedimenti ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) Si è riunito oggi il Comitato esecutivo.Diversi i temi trattati, tra i quali quello relativo alledesignate per i prossimipei. Roma, Copenaghen, Bucarest, Amsterdam, Budapest, Glasgow, Baku, Londra e San Pietroburgo sono già sicure. Sono sorti alcuni problemi, invece, con gli stadi di Bilbao e Dublino, che non possono garantire la presenza degli spettatori richiesti dalla.Secondo quanto riportato da Sky Sport, le gare saranno spostate in nuove: a prendere il posto di Bilbao e Dublino saranno Siviglia e San Pietroburgo. Confermata la sede di Monaco di Baviera, mentre verrà aggiunto un ulteriore ottavo di finale a Londra. Si attende soltanto l'tà.Ma non solo; il secondo tema all'ordine del giorno ha riguardato la Superlega e gli eventuali provvedimenti ...

