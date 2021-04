Ucciso per parcheggio, il procuratore: “Emerge banalità del male” (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – banalità del male e atteggiamento omertoso: sono i due concetti che evidenzia il procuratore capo della Repubblica di Torre Annunziata (Napoli), Nunzio Fragliasso, nel parlare dell’indagine sulla morte di Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 anni aggredito con un crick e poi colpito al petto con una coltellata al culmine di una lite scoppiata perché la figlia aveva poco prima parcheggiato la propria auto in un posto ”occupato” da una sedia in via IV Novembre. Fragliasso parla a margine dell’esecuzione di un decreto di fermo che ha portato in carcere quattro persone accusate di omicidio colposo in concorso, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi: ”Da questa vicenda emergono forti due considerazioni. La prima è sulla banalità del male, visto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) –dele atteggiamento omertoso: sono i due concetti che evidenzia ilcapo della Repubblica di Torre Annunziata (Napoli), Nunzio Fragliasso, nel parlare dell’indagine sulla morte di Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 anni aggredito con un crick e poi colpito al petto con una coltellata al culmine di una lite scoppiata perché la figlia aveva poco prima parcheggiato la propria auto in un posto ”occupato” da una sedia in via IV Novembre. Fragliasso parla a margine dell’esecuzione di un decreto di fermo che ha portato in carcere quattro persone accusate di omicidio colposo in concorso, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi: ”Da questa vicenda emergono forti due considerazioni. La prima è sulladel, visto ...

