Tv: Sky Tg24, domani a'L'Ospite' Manlio di Stefano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, (Adnkronos) - È Manlio Di Stefano il protagonista della prossima puntata de 'L'Ospite', l'appuntamento politico del sabato pomeriggio di Sky Tg24 condotto da Massimo Leoni, in onda domani 24 aprile alle 14.30. Il botta e risposta con il sottosegretario agli Esteri ed esponente del M5S sarà l'occasione per parlare, tra l'altro, di attualità politica , dei rapporti tra le forze politiche che sostengono il Governo Draghi e del futuro del Movimento 5 Stelle, oltre che per approfondire le priorità di politica Estera del Paese, dei rapporti con Libia ed Egitto e i possibili scenari in Afghanistan dopo la conclusione della missione Nato che vede l'Italia tra i partecipanti. La cifra de “L'Ospite” è la schiettezza nel rapporto tra Ospite e intervistatore ma anche con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, (Adnkronos) - ÈDiil protagonista della prossima puntata de 'L'', l'appuntamento politico del sabato pomeriggio di Skycondotto da Massimo Leoni, in onda24 aprile alle 14.30. Il botta e risposta con il sottosegretario agli Esteri ed esponente del M5S sarà l'occasione per parlare, tra l'altro, di attualità politica , dei rapporti tra le forze politiche che sostengono il Governo Draghi e del futuro del Movimento 5 Stelle, oltre che per approfondire le priorità di politica Estera del Paese, dei rapporti con Libia ed Egitto e i possibili scenari in Afghanistan dopo la conclusione della missione Nato che vede l'Italia tra i partecipanti. La cifra de “L'” è la schiettezza nel rapporto trae intervistatore ma anche con il ...

Advertising

SkyTG24 : Russia, manifestazioni per Navalny: quasi 1800 persone fermate - SkyTG24 : Ha visto una ragazza in difficoltà, è intervenuto per aiutarla ed è stato sfregiato al volto, ma dice 'Lo rifarei',… - SkyTG24 : Covid, Francia: il coprifuoco resta alle 19 in tutto il Paese - LoveSud2 : RT @SkyTG24: Covid Campania, ipotesi zona gialla dal 26 aprile - SkyTG24 : Covid Campania, ipotesi zona gialla dal 26 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Tg24 Covid, Ema ribadisce benefici AstraZeneca superano i rischi Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, 23 aprile, la conferenza stampa dell'Ema sugli aggiornamenti del vaccino di AstraZeneca. L'Agenzia europea del farmaco (Ema) nella sua nuova valutazione ribadisce ...

Hawkeye, terminate le riprese della serie tv Marvel: l'annuncio di Jeremy Renner Cala il sipario sul set di Hawkeye , la nuova serie targata Disney Plus (disponibile su Sky Q). L'annuncio è arrivato direttamente dal protagonista attraverso un post sul profilo Instagram che vanta più di quindici milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita. Jeremy Jenner, ...

Decreto Covid, Salvini a Sky TG24: "Rinnovare coprifuoco non ha senso ed è devastante" Sky Tg24 Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, 23 aprile, la conferenza stampa dell'Ema sugli aggiornamenti del vaccino di AstraZeneca. L'Agenzia europea del farmaco (Ema) nella sua nuova valutazione ribadisce ...Cala il sipario sul set di Hawkeye , la nuova serie targata Disney Plus (disponibile suQ). L'annuncio è arrivato direttamente dal protagonista attraverso un post sul profilo Instagram che vanta più di quindici milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita. Jeremy Jenner, ...