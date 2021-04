“Tutto chiuso”: il passo indietro del governo sui centri commerciali (Di venerdì 23 aprile 2021) Tra le delusioni di un dl Covid che ha fatto infuriare tantissime categorie, confermando come la priorità del governo sia tenere chiusi gli italiani in casa, c’è anche il caso delle riaperture dei centri commerciali, che nonostante tante ipotesi fatte negli scorsi giorno resteranno chiusi durante il mese di maggio. Nlla versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale, contrariamente a quanto scritto nelle bozze, sono infatti spariti i riferimenti alla riapertura di centri, parchi e gallerie commerciali nei giorni festivi e prefestivi in zona rossa. Niente da fare, quindi: i centri commercial resteranno chiusi il sabato e la domenica, esattamente come avviene ora, per evitare il rischio di diffusione di contagio da Covid-19. Il Tutto nonostante la precedente ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 23 aprile 2021) Tra le delusioni di un dl Covid che ha fatto infuriare tantissime categorie, confermando come la priorità delsia tenere chiusi gli italiani in casa, c’è anche il caso delle riaperture dei, che nonostante tante ipotesi fatte negli scorsi giorno resteranno chiusi durante il mese di maggio. Nlla versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale, contrariamente a quanto scritto nelle bozze, sono infatti spariti i riferimenti alla riapertura di, parchi e gallerienei giorni festivi e prefestivi in zona rossa. Niente da fare, quindi: icommercial resteranno chiusi il sabato e la domenica, esattamente come avviene ora, per evitare il rischio di diffusione di contagio da Covid-19. Ilnonostante la precedente ...

