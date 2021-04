Tutti i missili della Cina. Ecco l’arsenale che preoccupa gli Usa (Di venerdì 23 aprile 2021) Più della Russia, è la Cina ad accrescere la preoccupazione “nucleare” degli Stati Uniti. Le Forze armate di Pechino sono impegnate da anni nel processo di modernizzazione del proprio arsenale, sia sul fronte delle testate, sia in campo missilistico. Martedì scorso, a dare la cifra della preoccupazione statunitense è stato l’ammiraglio Charles Richard, comandante dello US Strategic Command, con una testimonianza scritta presentata al comitato Armed Services del Senato americano. L’ALLERTA NUCLEARE Richard ha descritto la politica “molto opaca” della Cina in campo nucleare, tanto da rendere “difficile determinare le sue intenzioni”. Il Dragone, stando alle “prove” citate dallo StratCom, avrebbe messo le sue forze nucleari in stato di allerta maggiore, ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 aprile 2021) PiùRussia, è laad accrescere lazione “nucleare” degli Stati Uniti. Le Forze armate di Pechino sono impegnate da anni nel processo di modernizzazione del proprio arsenale, sia sul fronte delle testate, sia in campostico. Martedì scorso, a dare la cifrazione statunitense è stato l’ammiraglio Charles Richard, comandante dello US Strategic Command, con una testimonianza scritta presentata al comitato Armed Services del Senato americano. L’ALLERTA NUCLEARE Richard ha descritto la politica “molto opaca”in campo nucleare, tanto da rendere “difficile determinare le sue intenzioni”. Il Dragone, stando alle “prove” citate dallo StratCom, avrebbe messo le sue forze nucleari in stato di allerta maggiore, ...

